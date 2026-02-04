Arap Birliği’nden Başkan Barzani ve Mesrur Barzani’ye "Rojava" övgüsü

1 saat önce

Dubai'de kritik temaslarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Bölgesel istikrarın masaya yatırıldığı görüşmeye, Ebu Gayt’ın Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Barzani’nin Rojava’daki sorunların çözümünde üstlendiği "yapıcı ve barışçıl" rolden övgüyle söz etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, bugün (4 Şubat 2026, Çarşamba) Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi çerçevesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Toplantıda Irak'taki genel durum, cumhurbaşkanı seçimi ve federal hükümetin yeni kabinesinin oluşturulmasına yönelik çabalar ve görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, güvenlik ve istikrarın korunması, sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve Kürt halkının ve Suriye'deki diğer toplulukların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, Arap Birliği Genel Sekreteri’nin Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Barzani’nin Rojava’daki sorunların çözüme bağlanmasındaki rolüne övgüde bulunduğu kaydedildi.