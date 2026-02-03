Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam öldürüldü

1 saat önce

Kaddafi ailesine yakın bir kaynak devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ülkenin batısında, Zintan kenti yakınlarında öldürüldüğünü doğruladı.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı.

Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi.

Haberlerin ardından Seyfülislam Kaddafi’nin Avukatı Halid ez-Zaidi de Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Yaptığı açıklamada Zaidi, şu ifadelere yer verdi:

"Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar."

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Tugay açıklamasında, “Zintan şehir merkezinde veya çevresinde hiçbir askeri güç veya saha varlığı bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Tugay, Zintan’daki olaylarla ilgilenmemektedir ve çatışmalarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağlantısı yoktur.” denildi.

Libya’daki bazı kaynaklar, Seyfülislam Kaddafi’nin, Zintan’a bağlı El-Hamada bölgesinde iki silahlı grup arasındaki çatışmalar sırasında, bir grubun kendisini evinde yakalama girişimi neticesinde öldürüldüğünü duyurdu.