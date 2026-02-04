ABD yönetimi İran'la aktif olarak müzakerede

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, şu anda müzakerelerin aktif olarak yapıldığını söyledi.

Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

"(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz.” diyen Trump, “Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 3 Şubat 2025 Salı günü, ABD ile müzakerelerin dost ülkelerin talebi üzerine gündeme geldiğini belirterek, bu süreç için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevlendirdiğini duyurmuştu.