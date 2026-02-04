Başbakan Barzani ile Ahmed Ebu Gayt görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi çerçevesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Başbakan Barzani, bugün (4 Şubat 2026, Çarşamba) Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi çerçevesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut durum ele alındı.

Mesrur Barzani'nin katılımıyla Dünya Hükümet Zirvesi, dün (3 Şubat 2026, Salı) Dubai'de çalışmalarına başladı.

Bu yılki zirve 5 Şubat'a kadar devam edecek. Zirveye 150’den fazla ülkeden 6 bini aşkın temsilci katılırken, bunlar arasında 35’ten fazla devlet ve hükümet başkanı ile 500’ü aşkın bakan yer alıyor.

Başbakan Barzani’nin bu önemli zirveye üst üste beşinci kez katılıyor olması, Kürdistan Bölgesi'nin uluslararası arenadaki konumunun önemini ve sahip olduğu ağırlığı gösteriyor.

Mesrur Barzani'nin bugün zirve kapsamında bir konuşma yapması planlanıyor. Başbakan'ın hitabında, Kürdistan Bölgesi'ndeki yönetişimin geleceğine dair vizyonunu ortaya koyması ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin ekonomik kalkınma alanında elde ettiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşması bekleniyor.