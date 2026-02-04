MHP'li Yıldız: AİHM karar vermişse uygulanmalı

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "'Umut hakkı' konusunda Cumhur İttifakı'nda ayrışma yok." dedi.

Meclis Komisyonu yazım ekibi 5'inci toplantısı öncesi MHP'li Yıldız basın mensuplarına açıklamada bulundu

Bu toplantının son toplantı olup olmayacağının belli olmadığını söyleyen Yıldız, “Sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili olarak ise MHP'li Yıldız, "Buna mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yoktur." açıklamasında bulundu.

Süreç hakkında da konuşan Yıldız, sürecin belli bir aşamaya geldiğini ve artık geri dönüşün olmadığını savundu.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık geri dönüş yok. Her şey gün gün daha iyi olacak. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakı'yla tamamen uyum içindeyiz."

Yazım ekibinin toplantısı ardından gazetecilere konuşan Feti Yıldız, toplantıda umut hakkı konusunda uzlaştıklarını ve bu konuya raporda yer verildiğini açıkladı.

Yıldız, "AİHM kararlarına uyulduğu zaman, AİHM kararları da umut hakkından bahsediliyor." dedi.