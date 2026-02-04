Erdoğan ile Sisi Kahire'de görüştü

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (4 Şubat 2026 Çarşamba) Suudi Arabistan temaslarını tamamlayarak Mısır'a geçti.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Sisi, ikili resmi törenin ardından önce ikili görüşmeye, ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.