"Terörsüz Türkiye" raporunda sona gelindi

2 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak." açıklamasını yaptı.

TBMM'nin x sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (4 Şubat 2026 Çarşamba) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

Rapor yazım ekibinin bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."