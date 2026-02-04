Berhem Salih: Suriye'deki durum endişe verici

3 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, "Rojava'ya yardımları ulaştırdığı için Kürdistan Bölgesi'ni takdir ediyoruz." dedi.

Dubai'de Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılan Berhem Salih, Kurdistan24 muhabirine verdiği demeçte BM'nin Rojava'a, özellikle de Kobani şehrine yardım ulaştırma çabalarına dikkat çekti.

Suriye'deki kötüleşen durumdan duyduğu endişeyi dile getiren Salih, Kürdistan Bölgesi'nin Rojava'yı desteklemedeki rolünü överek, "Kürdistan Bölgesi'ni Rojava'ya yardım ulaştırdığı için takdir ediyoruz." dedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasında 30 Ocak'ta yapılan mutabakata da değinen Salih, insani yardımın ulaştırılmasının önünü açmak için ateşkesin uygulanmasını temenni etti.

Kobani'ye yardım ulaştırma çabalarının sürdüğünü belirten Berhem Salih, yardımlarıın bir kısmının Halep'e, bir kısmının da Kamışlo ve Kobani'ye ulaştırıldığını söyledi.