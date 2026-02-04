ENKS: Ahmed Şaraa ile Kürt haklarının anayasaya dahil edilmesinin önemini vurguladık

1 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile Kürt halkının ulusal haklarının güvence altına alınması ve tüm toplulukların haklarının korunduğu demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladıklarını bildirdi.

ENKS heyeti, dün (3 Şubat 2026) Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, aynı ayın 2’sinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile görüşmüştü.

ENKS, bugün (4 Şubat 2026 Çarşamba) yayımladığı bir açıklamada Şam’daki görüşmelerin sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede ulusal meseleler, özellikle Kürt meselesi, savaşın sona erdirilmesi ve yeni Suriye’nin inşası için nihai çözüm mekanizması olarak diyalog ve müzakere yöntemleri ele alındı. ENKS, Kürt siyasi hareketinin kuruluşundan bu yana benimsediği ulusal tutumunu yineledi ve ulusal birlik çerçevesinde Kürt halkının ulusal haklarını güvence altına alan demokratik bir Suriye çağrısını dile getirdi.

ENKS, 13 numaralı kararnameyi memnuniyetle karşıladı ve bunu olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca Kürt halkının ulusal haklarının, etnik ve dini çoğulculuğu yansıtacak şekilde Suriye Anayasasında güvence altına alınmasını talep etti. Aynı zamanda tüm bileşenler arasında adalet ve eşitliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Ahmed Şaraa, geçmişte Kürtlere yönelik uygulanan zulümlerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Kürtlerin tüm inşa süreçlerine katılımının sağlanması, diyaloğa bağlılık, nefret söylemlerinin önünün alınması, güvenin geliştirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ile hukuk devleti ve kurumların inşasına vurgu yaptı.”