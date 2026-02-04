Erbil ve Abu Dabi, enerji ve altyapı alanlarında ilişkilerini geliştiriyor

Mesrur Barzani, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı ile görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui, altyapı ve enerji alanlarında, özellikle elektrik sektöründe ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Mesrur Barzani, 4 Şubat 2026 Çarşamba akşamı Dubai'de BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui ile bir araya geldi.

Görüşmede altyapı ve enerji alanlarında, özellikle elektrik sektöründe ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kalınırken; bu bağlamda, Kürdistan Bölgesi'nde Runaki Projesi'ne ve 24 saat elektrik hizmetine dikkat çekildi.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı ise ülkesinin her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.