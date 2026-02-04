İran-ABD müzakereleri için yer ve tarih belli oldu

21 dakika önce

İran'ın resmi medyasında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, cuma günü Umman'da bir araya gelecek.

Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurdu.

Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtilen haberde Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.