Axios: Arap liderlerin baskısıyla ABD-İran müzakerelerine yeniden dönüldü

4 saat önce

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yerine ilişkin ortaya çıkan belirsizliğin ardından bazı Arap liderlerin Beyaz Saray nezdinde lobi yaptığı ve bunun etkisiyle müzakerelere yeniden dönüldüğü iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adları açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD-İran müzakerelerine yeniden dönülmesi sürecini değerlendirdi.

Bölgeden en az 9 ülke liderinin Beyaz Saray'a "İran'la nükleer müzakerelerin kesilmemesi" yönünde baskı yaptığını kaydeden ABD'li yetkililer, görüşmelerin ardından ABD'nin Umman'da masaya oturmayı kabul ettiğini bildirdi.

Aynı yetkililer, görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin de ortadan kaldırılarak İran'ın önerisinin ABD tarafında kabul gördüğünü dile getirdi.

"Söz konusu liderler, görüşmeyi yapmamızı ve İranlıların söyleyeceklerini dinlememizi istediler.” diyen yetkililerden biri, “Arap ülkeleri ısrar ederse toplantıyı yapacağımızı söyledik. Ancak hala şüphelerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Tasnim Haber Ajansı da İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.

İSNA Haber Ajansı da İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağını açıklamıştı.

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtilen haberde, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu bilgisine yer verilmişti.