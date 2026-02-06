Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet Haseke'ye gitti

2 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bakanlık bünyesine entegrasyon prosedürlerini görüşmek üzere Haseke şehrine ulaştı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İlişkiler Müdürlüğü, 6 Şubat 2026 Cuma günü yaptığı açıklamada, bakanlık heyetinin Haseke'ye vardığını duyurdu.

Ziyaretin amacı, Suriye devleti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri uyarınca, SDG mensuplarının Savunma Bakanlığı kurumlarına entegrasyonuna ilişkin prosedürleri ele almaktır.

Öte yandan dün (5 Şubat 2026 Perşembe) Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil'de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"Suriye'deki Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının korunması için çaba sarf ediyoruz. Birleşik, egemen ve barışçıl bir Suriye'nin inşası amacıyla bu anlaşmanın uygulanması için buradayız. Ayrıca Kürtlerin, tıpkı Irak'taki Kürtler gibi geleceğin Suriye'sinde etkin bir katılıma sahip olması gerekmektedir."

Anlaşmaya göre ilk aşamada SDG güçlerinden 16 bin personeli kapsayan 3 tugaydan müteşekkil yeni bir askeri tümen kurulacak ve entegrasyon süreci bir ay sürecek.

Kamışlo Havalimanı ve sınır kapılarının Suriye Hükümetine devredilmesinin ardından, ikinci aşamada petrol sahaları da teslim edilecek.