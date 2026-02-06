Mesrur Barzani: Suriye'nin yeni anayasasında Kürtlerin hakları güvence altına alınmalı

3 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir bölgesel savaş veya çatışmanın tarafı olmayacağını belirterek, "Rojava Kürtleri ile yeni Suriye Hükümetinin, Kürt halkının haklarını güvence altına almak adına anayasal bir anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi.

Mesrur Barzani, Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında "The National" gazetesine verdiği röportajda, Ahmed Şaraa başkanlığındaki Suriye yetkililerine, Kürtlerin haklarını ülke anayasasında güvence altına almaları çağrısında bulundu.

Gerginliklerin bir nebze azaldığını ancak henüz sona ermediğini belirten Başbakan Barzani, “Umuyorum ki tüm taraflar sakin bir yaklaşımla hareket eder; böylece daha fazla diyalog fırsatı doğar ve uzun vadeli bir çözüme ulaşılır." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin çok bileşenli bir devlet olduğuna dikkat çeken Başbakan Barzani, ülkenin istikrarı için Şam’ın tüm bileşenlerin endişelerini dikkate almasının ve böylece herkesin kendini yeni Suriye’nin bir parçası olarak hissetmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi'nin, Şam, SDG ve ABD arasındaki arabuluculukta kilit bir rol oynadığını belirten Mesrur Barzani, "Durumu sakinleştirmek adına Şam, Kamışlı, ABD ve Fransa ile doğrudan temas halindeydik." dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik tutumu hakkında ise Başbakan şunları söyledi:

"Nihayetinde biz Kürdüz. Bir siyasi partiyle siyasi veya fikir ayrılıklarımız olabilir; ancak dünyanın neresinde olursa olsun Kürtler zulme uğradığında biz onlarla dayanışma içindeyiz. Kürt halkının veya Kürt kadınlarının iğrenç suçlara maruz kaldığını gördüğümüzde, bu durum sadece Kürtler için değil, insanlık adına da kabul edilemezdir."

Mesrur Barzani, Suriye ile ilişkilerin sözlü anlaşmalardan yasal bir zemine taşınmasını ve Kürt haklarının anayasada güvence altına alınmasını temenni etti.

Anlaşmayı engellemek isteyen "olumsuz tarafların" varlığına karşı uyarıda bulunan Barzani, Suriye yönetimine "Yönetilmeyin, yönetin." çağrısında bulundu.

ABD ve İran Çatışması

Washington ile Tahran arasındaki gerilimlere ilişkin olarak Mesrur Barzani net bir şekilde, "Bu çatışmadan kesinlikle uzak durmaya çalışıyoruz. Bu bizim savaşımız değil ve bunun bir parçası olmayacağız." dedi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin bir sorun değil, çözümün parçası ve bir istikrar unsuru olmak istediğini vurguladı.

Erbil ve Bağdat İlişkileri

Başbakan Barzani, Irak Anayasası'na tam anlamıyla saygı gösterilmesi ve uygulanması durumunda Bağdat ile en iyi ilişkilere sahip olabileceklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı makamı konusunda ise "seçim sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini" vurgulayan Mesrur Barzani, Kürt milletvekillerinin ortak bir aday üzerinde anlaşmasını veya Kürdistan Parlamentosunda adayların oylanarak kazanan tarafın Bağdat'a ortak aday olarak gitmesini önerdi.

Reform ve Ekonomi

Başbakan Barzani, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve Kürdistan'ın birçok bölgesine 24 saat elektrik sağlanması dahil olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümetinin reform programına dikkat çekti.

Bölge'nin Körfez ülkeleriyle, özellikle de BAE ile olan güçlü ekonomik ilişkilerine değinen Başbakan Barzani, BAE’li şirketlerin Kürdistan Bölgesi'nde enerji, tarım ve turizm sektörlerinde aktif olduğunu ve Bölge'nin bölgesel karışıklıklar içinde "istikrarlı bir bölge" olarak görüldüğünü ifade etti.