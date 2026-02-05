Rus heyeti Şam'da; Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı masada

3 saat önce

Rus heyeti, Suriyeli yetkililerle askeri, ekonomik ve kalkınma alanlarında iş birliğini güçlendirme ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını görüşmek üzere Şam’a gitti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra, Şam'da üst düzey bir Rus heyetiyle toplandı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların masaya yatırıldığı, ekonomi ve kalkınma alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yolların da görüşüldüğü aktarıldı.

Rus heyetinde İskan Bakanı Irek Fayzullin, Devlet Başkanı Danışmanı Igor Levitin ve Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'un yer aldığı belirtildi.

Görüşmede karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuların ele alındığı, mevcut koordinasyon çerçevesinde Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geleceği ve ortak çıkarlara hizmet edecek iş birliği imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Suriye Genelkurmay Başkanı, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde ise Savunma Bakanı Ebu Kasra'nın, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nassan ve çok sayıda üst düzey komutanın katılımıyla Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yevkurov ve beraberindeki heyetle görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği ile bu iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı belirtildi.

Ziyaret, Moskova’nın Suriye’ye yönelik savaş sonrası dönemdeki ekonomik ve güvenlik odaklı destek politikasının bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz süreçte Şam’ın Orta Doğu’da Moskova için "geleneksel ve vazgeçilmez bir ortak" olduğunun altını çizmişti.

Bu bağlamda Rusya, Suriye halkının mevcut sosyo-ekonomik ve güvenlik sınamalarını aşması için geçiş döneminde gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu resmen teyit etmiş durumda.