Almanya, Kürdistan Bölgesi'ndeki askeri gücünü azaltıyor

2 saat önce

Almanya Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, teknik ve güvenlik gerekçeleriyle Kürdistan Bölgesi'ndeki asker sayısını azaltacağını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nde kalmasına gerek olmayan birliklerin, kuvvetlerin yeniden dağıtımı kapsamında geçici olarak geri çekileceği belirtildi.

Açıklamada, geri çekilecek ve Kürdistan Bölgesi’nde göreve devam edecek asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Bölge'de kalacak güçlerin, Kürdistan Bölgesi ve Irak ile koordinasyon içinde görevlerine devam edeceği de bildirildi.

Geçtiğimiz ay Almanya Parlamentosu, birliklerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki görev süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattı ve güçlerin yıllık harcamaları için 109 milyon euro tahsis etti.

Almanya’nın NATO güçleri çerçevesinde Erbil ve Bağdat’ta 500’den fazla askeri bulunuyor.