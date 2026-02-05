Mazlum Abdi ve Fransız Bakan Barrot Erbil’de görüşecek

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Erbil’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geleceğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Şam’a ziyaret gerçekleştiren Barrot, Suriye'deki durum ve Kürt hakları konularını görüşmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Barrot, basına yaptığı açıklamada ülkesinin tutumunu yineleyerek, "Fransa, Esad rejiminin vahşetinin kurbanı olan Suriye halkının her zaman yanında olmuştur; daha iyi bir gelecek inşa etmeleri adına onlara destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Suriye'deki iç gelişmelere de değinen Bakan Barrot, Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan Barrot, "Bu anlaşma, Suriye’deki Kürtlerin temel haklarını güvence altına almakta, aynı zamanda bölgedeki terör örgütü DAİŞ ile mücadele çabalarına da güçlü bir destek teşkil etmektedir." dedi.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık ise SDG Genel Komutanı Abdi’nin bugün akşam saatlerinde Erbil'e geleceğini aktardı.

Hoşmend Sadık’ın aktardığına göre Mazlum Abdi, Erbil’de Fransa Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Mazlum Abdi ve Fransa Dışişleri Bakanı’nın bu ziyareti, 1 Şubat 2026 Pazar günü Başkan Mesud Barzani ile Mazlum Abdi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yapılıyor.

Söz konusu görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Şam hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar ele alınmış; taraflar, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi, barış ve istikrarın sağlanması gerektiği konusunda mutabık kalmıştı.