Türkiye, su salımı için Irak'ın yeni hükümetini bekliyor

Irak Başbakanı Su İşleri Danışmanı Turhan Mufti, Bağdat ile Ankara arasındaki stratejik su anlaşmasının iç siyasi durum ve yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle henüz uygulamaya geçmediğini söyledi.

Hükümet statüsünün "geçici hükümet" durumuna dönüşmesinin gerekli prosedürlerin durmasına neden olduğunu kaydeden Mufti, “Anlaşmanın tamamlanması ve projelerin başlatılması, mali mekanizmanın onaylanmasını ve özel bütçe tahsisini gerektirmekte. Bu ise geçici bir hükümetin değil, ancak tam yetkili bir hükümetin yetkisindedir.” dedi.

Mfti, özellikle Irak'ın su kıtlığı çektiği ve acil çözümlere ihtiyaç duyduğu şu dönemde, bu anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmenin su kaynaklarının durumu üzerinde doğrudan ve olumsuz bir etki yarattığı uyarısında bulundu.

Nisan 2024'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında, Irak ve Türkiye "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nı imzaladı. 10 yıllık bir süreyi kapsayan bu anlaşmanın temel amacı, Dicle ve Fırat nehirlerinde su yönetimini iyileştirmek adına ortak projelerin hayata geçirilmesidir.

Anlaşmanın temel maddeleri şunlardır:

- Irak içindeki su altyapısı ve baraj projelerinin Türk şirketleri tarafından yapılması.

- Su israfını azaltmak amacıyla Irak'ın klasik sulama sisteminin modern sisteme dönüştürülmesi.

- Bu projeler karşılığında Türkiye'nin, Irak'a adil miktarda su bırakmayı taahhüt etmesi.

Irak, dünyada iklim değişikliği ve su kıtlığından en çok etkilenen 5 ülkeden biridir; bu anlaşmanın gecikmesi, bataklıkların kuruması ve Irak'ın güney şehirlerinde içme suyunun azalması riskini artırmaktadır.