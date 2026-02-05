Fransa Dışişleri Bakanı Erbil'i ziyaret edecek

8 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki anlaşmayı ve DAİŞ saflarındaki Fransızların durumunu görüşmek üzere Orta Doğu’da diplomatik bir tura başlıyor. Barrot’nun bu kapsamda Suriye, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün bölge turuna başlıyor. İlk durağı olan Şam’da, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile bir araya gelerek SDG ile Şam yönetimi arasındaki son anlaşmayı ele alacaklar." ifadelerini kullandı.

Sözcü Confavreux’un aktardığı bilgilere göre Barrot, Şam temaslarının ardından Bağdat’a geçerek Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretin temel amacının, bölgede istikrarın daha da güçlendirilmesi ve DAİŞ ile mücadelenin sürdürülmesi konularında federal hükümetle ortak çalışmalar yürütmek olduğu belirtildi.

Confavreux ayrıca, Bağdat’taki görüşmelerin bir diğer önemli gündem maddesinin, yakın zamanda Suriye’den Irak hapishanelerine nakledilen DAİŞ mensubu Fransız vatandaşlarının durumu olacağına dikkat çekti.

Bağdat’taki temaslarını tamamlamasının ardından Erbil’e geçecek olan Fransa Dışişleri Bakanı, burada Kürdistan Bölgesi’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Daha önce bu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Jean-Noel Barrot, "Fransa, ortaklarıyla birlikte SDG ve Şam hükümeti arasındaki son anlaşmanın uygulanmasını ele alacaktır. Suriye’de gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Paris, her düzeyde olayların büyümesini engellemek ve ülkedeki Kürtlerin siyasi ve güvenlik haklarının korunmasını sağlamak için çaba sarf etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.