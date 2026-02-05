Başkan Barzani: Rojava'daki koşullar 2014 yılından farklıydı

29 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Rojava’daki olayların bir Kürt-Arap savaşına dönüşmesinden duyduğu endişeye işaret ederek, “Tarih boyunca Kürtler hiçbir savaşı başlatan taraf olmamıştır; onların mücadelesi halklara karşı değil, daima zalimlere karşı olmuştur." dedi.

Erbil, 5 Şubat 2026 Perşembe günü (bugün) Başkan Barzani’nin katılımıyla başlayan 11. Mezopotamya Sağlık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor.

Kongrede konuşma yapan Başkan Barzani, "Şunu belirtmek isterim ki; Erbil’in kapısı ve gönlü, siz değerli doktorlara ve bu tür etkinliklere her zaman açıktır. Bugün Kürdistan’ın dört bir parçasından çok sayıda doktorun burada bulunması, bizler için bir umut ve gurur kaynağıdır. Bu tür etkinlikler son derece kıymetlidir. Bilgi ve tecrübe paylaşımı, halkımıza sunulan büyük bir hizmettir." diye konuştu.

Fırsat tanındığı takdirde, Kürtlerin de diğer halklardan hiçbir eksiği olmadığına dikkat çeken Başkan Barzani, Kürt profesör ve bilim insanlarıyla duyduğu gururu dile getirdi.

Rojava’da konusundaki endişelerini dile getiren Başkan Barzani, "Batı Kürdistan’da (Rojava) büyük bir felaket yaşanmak üzereydi. Benim en büyük korkum, olayların bir Kürt-Arap savaşına dönüşmesiydi. Tarih boyunca Kürtler hiçbir savaşı başlatan taraf olmamıştır; onların mücadelesi halklara karşı değil, daima zalimlere karşı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Batı Kürdistan için elimizden geleni yaptık ve bundan dolayı başımız dik." diyen Başkan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seferki koşullar 2014 yılından farklıydı; bu kez öncelik yangının söndürülmesiydi. Allah’a şükürler olsun ki çatışmalar bir Kürt-Arap savaşına dönüşmedi. Evet, üzücü olaylar yaşandı ancak çok daha büyük felaketler meydana gelebilirdi."

Detaylar birazdan…