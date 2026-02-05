Başbakan Barzani, Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan ile görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi çerçevesinde Dubai Veliaht Prensi ile bir araya gelerek, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılımı kapsamında; Dubai Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid el-Mektum ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Barzani ayrıca, BAE’nin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik süregelen destek ve iş birliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.