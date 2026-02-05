Başbakan Barzani'den BAE'ye teşekkür ve yeni dijital hizmet müjdesi
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kabine İşleri Bakanı Muhammed Gergavi’yi, Dünya Hükümet Zirvesi’nin başarısından dolayı tebrik etti.
Başbakan Mesrur Barzani, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, Muhammed Gergavi’yi tebrik etti.
BAE Kabine İşleri Bakanı Gergavi’yi Dünya Hükümet Zirvesi’nin başarısından dolayı tebrik eden Başbakan, BAE’nin süregelen destekleri için teşekkürlerini sundu.
Başbakan Barzani, paylaşımında şunları kaydetti:
"Görüşmede, yakın bir gelecekte hayata geçirilecek yeni bir dijital platformdan da söz ettik. Bu platform, vatandaşlarımızın haklarını ve Kürdistan Bölgesi yasalarını kolayca anlayabilmeleri adına önemli bir hizmet sunacaktır."
I congratulated Mohammad Al Gergawi on the success of the @WorldGovSummit and expressed appreciation for the UAE’s continued support and cooperation, and praised its advanced model of economic development and governance. pic.twitter.com/28yy1C09Cd— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 5, 2026