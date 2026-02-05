BAE'den Kürdistan Bölgesi Hükümetine yönelik destek ve iş birliğine vurgu

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kabine İşleri Bakanı Muhammed Gergavi ile bir araya geldi.

Dünya Hükümet Zirvesi için Dubai’de bulunan Mesrur Barzani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe), zirve başkanı ve BAE Kabine İşleri Bakanı Muhammed Gergavi ile görüştü.

Başbakan Barzani görüşmede, bugün bölgenin ve dünyanın en önemli konferans ve zirvelerinden biri haline gelen bu organizasyonun başarısından dolayı Muhammed Gergavi’yi tebrik etti.

Başbakan ayrıca, ekonomi ve yönetişim alanında gelişmiş ve ilerici bir örnek teşkil eden BAE'ye, süregelen iş birliği ve desteğinden ötürü teşekkürlerini iletti.

BAE Kabine İşleri Bakanı Gergavi ise zirveye katılımından dolayı Başbakan Barzani’ye teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümetine çeşitli alanlarda sağlanan destek ve iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Bu bağlamda, iki taraf arasında imzalanan mutabakat zaptının bir parçası olan ve yakın zamanda uygulamaya konulması planlanan yasal platforma dikkat çekildi.