Başkan Barzani'nin katılımıyla Mezopotamya Sağlık Kongresi başladı

46 dakika önce

Başkan Mesud Barzani’nin teşrifiyle, 11. Mezopotamya Sağlık Kongresi Erbil’de yerli ve yabancı 800 doktor ve uzmanın katılımıyla başladı.

Erbil, 5 Şubat 2026 Perşembe günü (bugün) Başkan Barzani’nin katılımıyla başlayan 11. Mezopotamya Sağlık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor.

Kongrede Başkan Barzani’nin bir konuşma yapması bekleniyor.

İki gün sürecek olan bu kapsamlı organizasyonda, dünyadaki en son tıbbi gelişmeler ve sağlık alanındaki yenilikler masaya yatırılırken; yaygın hastalıkların kontrol altına alınması ve tedavi yöntemleri üzerine bilimsel tartışmalar yürütülecek.