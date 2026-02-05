Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geledi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etmişti.

TBMM'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."