Fransa ve Irak, askeri ve diplomatik iş birliği için bir yol haritası hazırlıyor

2 saat önce

Irak ve Fransa dışişleri bakanları, Bağdat'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında bir dizi hassas konuyu ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Barrot, "Irak, umut vadeden önemli bir toparlanma ve refah döneminden geçiyor." dedi.

Bakanlar, Orta Doğu'daki hassas durumdan duydukları endişeyi dile getirdi. Fransız Dışişleri Bakanı, "bölgenin gergin bir durumdan geçtiği ve askeri bir tırmanma riskinin gerçek anlamda mevcut olduğu" uyarısında bulunarak, bunun daha fazla teyakkuz ve koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Bağdat ve Paris arasındaki yüksek düzeydeki güvenlik, askeri ve istihbarat koordinasyonunu överek, "Irak Savunma Bakanlığı, Irak'ın hava savunmasını güçlendirmek için gelişmiş askeri radarlar satın almak üzere Fransız şirketi Talis ile stratejik bir sözleşme imzaladı." dedi.

Yarın Umman'da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleriyle ilgili olarak Hüseyin, "Bağdat, Umman Sultanlığı'nda İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri arasında yapılan görüşmeleri tamamen desteklemektedir." ifadesini kullandı.