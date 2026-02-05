Neçirvan Barzani, önümüzdeki hafta Bağdat'ı ziyaret edecek

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Devlet Yönetimi Koalisyonu toplantısına katılmak üzere önümüzdeki hafta Bağdat'ı ziyaret edecek.

Koordinasyon Çerçevesi heyetinden bir üyenin Kurdistan24'e yaptığı açıklamaya göre Devlet Yönetimi Koalisyonu önümüzdeki pazar günü, Başkan Neçirvan Barzani'nin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Irak Parlamentosunun da aynı gün toplanacağını ve Cumhurbaşkanının seçileceğini belirten Koordinasyon Çerçevesi üyesi, Koordinasyon Çerçevesinin parlamento üyelerine resmi olarak bilgi verdiğini, eğer bir anlaşmaya varılamazsa hangi adaya oy vereceklerine kendilerinin karar vereceğini belirtti.

Koordinasyon Çerçevesi üyesi, Nuri Maliki'nin Başbakanlık görevine aday gösterilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Çerçeve, Maliki'nin Başbakanlık görevine aday gösterilmesi konusunda ciddi. Son karar son toplantıda alındı."