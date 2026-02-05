Neçirvan Barzani: Fransa'nın Suriye'deki ateşkes sürecinde oynadığı rol takdire şayan

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan halkının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa'nın Kürtlere desteğini ve tutumlarını asla unutmayacağını vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Erbil'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak bir basın toplantısında konuşan Neçirvan Barzani, Jean-Noel Barrot ile görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durumu görüştüğünü söyledi.

Görüşmede Erbil ve Paris arasındaki “stratejik ortaklığın” genişletilmesi gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Neçirvan Barzani, Paris'e uzun süredir devam eden dostluğu ve Kürdistan halkına verdiği sürekli destek için teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, "Kürdistan halkı, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını her zaman savunan Cumhurbaşkanı Macron ve Fransa'nın desteğini ve tutumlarını asla unutmayacaktır." dedi.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki durumu tartıştıklarını da ifade eden Neçirvan Barzani, Emmanuel Macron'un Şam Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ateşkes sağlanması ve diyaloğun yeniden başlatılmasındaki "şefkatli" rolünü övdü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, Suriye'nin geleceğine dair her iki tarafın da ortak vizyonuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Fransa ile Suriye'nin istikrarının önemi konusunda hemfikiriz; Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının anayasayla korunduğu birleşik bir Suriye. Bu amaçla, Şam ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanmasının önemini vurguladık."

Güvenlik sorunu ve terörizm tehdidine ilişkin olarak Neçirvan Barzani, her iki tarafın da terör örgütü DAİŞ'in bölgesel güvenlik için hala gerçek bir tehdit olduğu konusunda hemfikir olduğunu, bu nedenle Uluslararası Koalisyon Güçlerinin teröre karşı mücadele görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, konuşmasında barışın korunmasını ve gerilimlerin tırmanmasının önlenmesini savunarak, tüm sorunların "diyalog ve barış" yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.