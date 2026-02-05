Irak ve Fransa'dan teröre karşı mücadele vurgusu

4 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Muhammed Şiya Sudani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'u kabul etti.

Başbakan Sudani, Irak'ın Fransa ile ilişkilerini güçlendirmek ve Fransız şirketlerinin Irak'ı ziyaret etme fırsatlarını artırmak istediğini söyledi.

Sudani, ABD ve İran arasında barışçıl bir çözüme ulaşmak için yapılan görüşmelere Irak'ın desteğini yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı ise ülkesinin bölgesel istikrar ve terörizmi ortadan kaldırma çabalarının koordinasyonu için Irak ile çalışmak istediğini ifade etti.