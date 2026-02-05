Neçirvan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil'de bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Kürdistan Bölgesi Başkanlığında Fransa Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Kabul sonrası Neçirvan Barzani ve Jean-Noel Barrot, basına kapalı ikili görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısının düzenlenmesi de planlanıyor.

Kurdistan24'ün aldığı bilgiye göre Fransa Dışişleri Bakanı, yarın da Başkan Mesud Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşecek.