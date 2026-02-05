2 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, önemli temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldi.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık'ın aktardığı bilgiye göre bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Fransa Dışişleri Bakanı, Erbil'e ulaştı.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, Fransız Bakan Jean-Noel Barrot'u Erbil Uluslararası Havalimanında karşıladı.

Ziyaret programına göre Fransa Dışişleri Bakanı'nın Kürdistan Bölgesi Başkanlığını ziyaret etmesi ve Neçirvan Barzani ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısının düzenlenmesi de planlanıyor.

Kurdistan24'ün aldığı bilgiye göre Fransa Dışişleri Bakanı yarın da Başkan Mesud Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşecek.