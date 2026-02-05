Fransa Dışişleri Bakanı: Peşmerge ve Fransa, DAİŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynadı

50 dakika önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Peşmerge ve Fransa güçlerinin, terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Jean-Noel Barrot, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Erbil'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak bir basın toplantısında konuşan Fransa Dışişleri Bakanı, Peşmerge güçlerinin ve Fransa'nın DAİŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.

Fransız Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında, o dönemki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Erbil'i ziyaret eden ilk cumhurbaşkanıydı. Teröristlere karşı mücadelede hayatlarını feda eden tüm şehitleri anıyoruz."

Fransa ve Kürdistan Bölgesi'nin zor zamanlarda yan yana olduklarına dikkat çeken Jean-Noel Barrot, "Suriye, İran ve bölge gerginlik içinde. Herhangi bir çatışmayı engellemek için yakın koordinasyon içindeyiz. Gerginliği ve karmaşıklığı önlemede oynadığı rolden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"Suriye'deki Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarını korumak için her türlü çabayı göstereceğiz." diyen Fansız Bakan, "Birleşik, egemen ve barışçıl bir Suriye amacıyla bu anlaşmayı (SDG-Şam anlaşması) uygulamak için buradayız." sözlerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin farkında olduklarını belirtirken, iş birliği ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Fransa-Kürdistan Bölgesi ilişkilerine değinen Fransız Bakan, şunları kaydetti:

“Kürtlerin bize duydukları güven için teşekkür ederiz. Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler kapsamlı, ekonomik, kültürel ve çevreseldir."

Erbil ve Bağdat aasındaki sorunlarla ilgili olarak Fransa Dışişleri Bakanı, "Erbil ve Bağdat aralarındaki sorunları çözmek için müzakereler yürütmelidir. Bölgedeki zorlukları görüşmek üzere yarın Başkan Barzani ile görüşeceğim." dedi.