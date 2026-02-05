Mesrur Barzani, BAE ziyaretini tamamlayarak Kürdistan Bölgesi’ne döndü

"BAE'nin bölgenin kalkınmasına katkısı, barış ve refaha olan bağlılığını gösterir"

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarının ardından Erbil’e döndü.

Başbakan Barzani, bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

"Dünya Hükümet Zirvesi'ne ve BAE liderliğine, diyalog ve görüş alışverişi merkezi oluşturdukları için teşekkür ederim."

Başbakan Barzani ayrıca, BAE liderliğinin bölgenin kalkınmasına katkısının, barış ve refaha olan bağlılıklarını yansıttığını ifade etti.

Mesrur Barzani, BAE'ye yaptığı üç günlük ziyaretini, BAE'nin siyasi liderliği, bakanları ve yetkilileriyle bir dizi önemli ve verimli görüşme yapmasının ardından, tamamladı.