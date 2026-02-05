TFF'den Amedspor'a ve Orhan Çekdar’a ceza

29 dakika önce

Amedspor’a “ideolojik propaganda” iddiasıyla 600 bin TL para cezası, Amedspor oyuncusu Çekdar Orhan’a ise 5 müsabakadan men cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1’inci Lig müsabakasında 1 Şubat’ta Adana Demirspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Amedspor ile aynı müsabakada attığı gol sevincini saçlarını örerek gösteren Amedspor oyuncusu Çekdar Orhan ile ilgili kararını açıkladı.

PFDK, “ideolojik propaganda” iddiasıyla Amedspor’a 600 bin TL para cezası verirken, Orhan’a aynı gerekçeyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Amedspor'a saç örgüsü videosu nedeniyle para ceza verilmişti

PFDK 30 Ocak'ta da Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 23 Ocak 2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımı nedeniyle kulübü para cezası ve hak mahrumiyeti cezalarına çaprtırmıştı.

Amedspor'un hesabından paylaşılan saç örme videosu, federasyon tarafından "ideolojik propaganda" ve "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında değerlendirilmişti.

PFDK kararında, Amedspor’un 802 bin 500 tl para cezası ile cezalandırıldığı belirtilirken, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'in de aynı paylaşım nedeniyle disipline sevk edildiğini kaydedilmişti.

Kurul, Başkan Nahit Eren'in "kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" yaptığına karar vererek, kendisine 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.