Kürdistan bayrağıyla sahaya giren Kürt kıyafetli gençler 17 Mayıs'ta yargılanacak

11 saat önce

Manchester City'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maç sırasında Etihad Stadyumu'na giren üç Kürt genci, 17 Mayıs'ta yargılanacak.

Dün gece Şampiyonlar Ligi maçında stadyuma Kürdistan bayrağıyla giren gençlerden biri olan Belên Ali, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, üçünün de maçtan sonra yedi saat boyunca gözaltında tutulduğunu söyledi.

Belên Ali ayrıca kefaletle serbest bırakıldıklarını, ancak 17 Mayıs'ta yargılanacaklarını belirtti.

Ali'nin açıklamasına göre beklenen cezalar arasında 100 saat kamu hizmeti veya 2000 sterline kadar para cezası yer alıyor.

Manchester City ise üç taraftarın da bir yıl süreyle stadyumdan uzaklaştırılmasını ve Etihad Stadyumu'ndaki hiçbir maça katılmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.