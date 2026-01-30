Amedspor'a saç örgüsü videosu nedeniyle ceza

TFF, Amedspor'a 802 bin tl para cezası verilmesine hükmetti

10 saat önce

Amedspor’a “saç örme” videosu nedeniyle “ideolojik propaganda” yaptığı iddiasıyla 802 bin tl para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 23 Ocak 2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımı nedeniyle kulübü para cezası ve hak mahrumiyeti cezalarına çaprtırdı.

Amedspor'un hesabından paylaşılan saç örme videosu, federasyon tarafından "ideolojik propaganda" ve "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında değerlendirildi.

PFDK kararında, Amedspor’un 802 bin 500 tl para cezası ile cezalandırıldığı belirtilirken, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'in de aynı paylaşım nedeniyle disipline sevk edildiğini kaydedildi.

Kurul, Başkan Nahit Eren'in "kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" yaptığına karar vererek, kendisine 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.