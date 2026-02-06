Mazlum Abdi ile Fransa Dışişleri Bakanı Erbil'de görüştü

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün, başkent Erbil’de bir araya geldi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 5 Şubat 2026 Perşembe günü (dün) başkent Erbil’de toplandı.

Toplantıda, bölgenin siyasi ve güvenlik geleceği ile Kürtlerin haklarının korunması, görüşmelerin ana gündem maddelerini oluşturdu.

YPJ Komutanı Rohlat Efrini ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed’in de hazır bulunduğu bu toplantıda; bölge güvenliği, Rojava ve Suriye’ye ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; Fransa Dışişleri Bakanı ile SDG ve Şam hükümeti arasında geçtiğimiz 29 Ocak’ta yapılan anlaşmanın detaylarını görüştüklerini belirtti.

DAİŞ kalıntılarıyla mücadele yöntemleri ile örgütün tutuklu militanları ve ailelerinin muhafaza edilme mekanizmalarının da konuşulduğunu aktaran Abdi, görüşmelerin odak noktasının, askeri ve güvenlik güçlerinin entegrasyonu ve Suriye’nin gelecekteki anayasasında Kürtlerin meşru haklarının güvence altına alınması konuları olduğunu söyledi.

Buna karşılık Fransa Dışişleri Bakanı, SDG ile Suriye arasındaki anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yaparak, ülkesinin bu süreçte Kürtlere tam desteğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’nun Erbil ziyareti, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldiği resmi bir gezi kapsamında gerçekleşti.

Söz konusu görüşmede taraflar, düzenlenen ortak basın toplantısında Erbil ve Paris arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine vurgu yaptı.