İran heyeti müzakerelerin yapılacağı alana ulaştı

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki ülke müzakere heyetinin, ABD heyetiyle yapılacak yeni tur görüşmelerin gerçekleşeceği yere ulaştığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, Abbas Arakçi başkanlığındaki İran müzakere heyetinin, ABD heyetiyle yapılacak yeni tur görüşmelerin gerçekleşeceği yere varış görüntülerini yayınladı.

İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olarak, İran Meclis Başkan Vekili Ali Nikzad, ülkesinin İSNA haber ajansına yaptığı açıklamada; büyük İran milletinin ve hükümetlerinin onurunun her zaman müzakereye hazır olmalarında yattığını ve İslam Cumhuriyeti'nin müzakere masasını asla terk etmediğini belirtti.

"Eğer müzakere konusu nükleer meseleler çerçevesindeyse, İslam Cumhuriyeti her zaman müzakere masasında olmuştur.” diyen Ali Nikzad, hükümet ve Parlamentonun bu tür müzakereleri desteklediğini söyledi.

ABD'nin müzakere politikasını eleştiren Nikzad, şu sözleri sarf etti:

"ABD ve özellikle de bu ülkenin başkanı, yeni talepler dayatarak müzakere alanını genişletebileceğini sanıyor. Oysa bu politika esasen bir müzakere yöntemi değildir; 'silahlarınızı bırakın ve teslim olun' demekle eşdeğerdir. Bu nedenle bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir."

Aynı zamanda İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Muskat'ta Ummanlı mevkidaşıyla şu anda toplantıda olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun bilgilerine göre söz konusu toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ABD ile yapılacak müzakereler ele alınacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, 5 Şubat 2026 Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında; cuma günü (bugün) Umman Sultanlığı'nın başkenti Muskat'ta Washington ve Tahran heyetleri arasında dolaylı müzakerelerin yürütüleceğini söylemişti.

Edinilen bilgilere göre Trump'ın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı ve Kıdemli Danışmanı Jared Kushner, Muskat'taki müzakerelere katılacak.