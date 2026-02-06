MİT'ten MOSSAD operasyonu: 2 gözaltı

3 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik düzenlediği "MONİTUM" operasyonunda, İsrail adına casusluk yaptıkları belirlenen iki kişiyi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre "MONİTUM" operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet ile koordineli yürütüldü.

Operasyon kapsamında, mermer tüccarı Mehmet Budak Derya ve suç ortağı Veysel Kerimoğlu’nun gözaltına alındığı belirtildi.

Basındaki detaylara göre gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.