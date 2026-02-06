Başkan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

1 saat önce

Başkent Erbil’de dün hem Kürdistan Bölgesi yönetimi hem de Rojava heyetiyle Suriye’deki son durumu ve güvenlik meselelerini görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün Pirmam’da Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelerek temaslarını en üst düzeyde sürdürdü.

Başkan Barzani, 6 Şubat 2026 Cuma günü (bugün) Pirmam'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu kabul etti.

Dün resmi bir ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi'ne gelen Fransa Dışişleri Bakanı, Erbil'de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

Toplantının ardından Kürdistan Bölgesi Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Neçirvan Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı, Erbil ile Paris arasındaki stratejik ortaklığın genişletilmesine vurgu yapmışlardı.

Ayrıca dün gece Jean-Noel Barrot; Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile YPJ Komutanı Rohlat Efrini ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed’den oluşan heyetle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; Fransa Dışişleri Bakanı ile SDG ve Şam hükümeti arasında geçtiğimiz 29 Ocak’ta yapılan anlaşmanın detaylarını ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca, DAİŞ kalıntılarıyla mücadele yöntemleri ile örgütün tutuklu militanları ve ailelerinin muhafaza edilme mekanizmaları da konuşuldu.

Yine dün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Söz konusu toplantıda, genel olarak Rojava ve Suriye’nin durumu, özel olarak ise Şam ile SDG arasındaki anlaşma masaya yatırılmıştı.