Ömer Şeyhmus: Rojava'daki kazanımların çoğu gerçekleşti

56 dakika önce

Tanınmış siyasi şahsiyet ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kurucu üyelerinden Ömer Şeyhmus, Kürtlerin geleceğine dair iyimserliğini dile getirerek, Kürt halkının yok olmayacağını vurguladı.

Şeyhmus, Kurdistan24'e verdiği röportajda, Başkan Barzani'nin Suriye'deki siyasi tarafları birbirine yakınlaştırmadaki rolünün çok etkili ve tarihi olduğuna dikkat çekti.

Rojava'daki siyasi duruma ışık tutan Ömer Şeyhmus, Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin birçok açıdan 11 Mart 1970 Anlaşması'na benzediğini belirtti.

Kürtlerin Rojava'daki talep ve kazanımlarının yaklaşık %65'inin halihazırda gerçekleşmiş olduğunun ve bunun büyük bir başarı olarak kabul edildiği değerlendirmesinde bulunan Şeyhmus, Rojava'da elde edilen bu kazanımların ancak ulusal birlikle korunabileceğini ifade etti.

Otonomi konusuna da değinen Şeyhmus, bu aşamada otonomi elde etmenin zor olmasına rağmen, Rojava'nın kendi işlerini düzenlemek için Kürdistan Bölgesi'nin başarılı deneyiminden yararlanması gerektiğini; özellikle de mevcut durumda Avrupa ülkelerinin Kürt davasına güçlü bir destek verdiğini savundu.

Kürt siyasetinin tanınmış isimlerinden ve KYB'nin kurucularından olan Ömer Şeyhmus, siyasi ve diplomatik alandaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bölgedeki olayların dikkatli bir gözlemcisi olarak öne çıkıyor.

Şeyhmus'un bu açıklamaları, bölgenin, özellikle de Rojava ve Suriye'nin hassas bir siyasi değişim sürecinden geçtiği ve Kürt hakları meselesinin uluslararası görüşmelerin ana gündem maddesi haline geldiği bir dönemde geldi.