ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen ayrıldı

44 dakika önce

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin başında aldığı karar doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile olan 78 yıllık üyeliğini resmen sonlandırdı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), ayrılma sürecinin tamamlandığını, örgüte sağlanan fonların kesildiğini ve görevli personelin geri çağrıldığını açıkladı.

Trump, göreve geldiği ilk gün imzaladığı kararnamede, DSÖ'yü Covid-19 salgınını kötü yönetmekle ve siyasi etkilerden bağımsız kalamamakla suçlamıştı.

Örgütün en büyük finansal destekçisi olan ABD, DSÖ'ye yıllık yaklaşık 680 milyon dolar katkı sağlıyordu. ABD'nin ayrılıkla birlikte örgüte olan 130 milyon doları aşkın borcunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, ABD'nin çekilmesinin küresel salgınlarla mücadeleyi ve çocuk felci gibi hastalıkların takibini zayıflatacağı görüşünde.

Georgetown Üniversitesinden Lawrence Gostin kararı "yıkıcı" olarak nitelerken, ABD Bulaşıcı Hastalıklar Derneği ise hamleyi "bilimsel açıdan sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

ABD'li yetkililer, ayrılığın resmen gerçekleştiğini ancak sürecin "tam ve sorunsuz" olmadığını belirtiyor.