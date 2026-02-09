Mars’tan gelen gök taşında su izi keşfedildi

3 saat önce

Bilim insanları, Mars'tan gelen 4,48 milyar yıllık gök taşını cihazlarla tarayarak, kayaçların içine hapsolmuş yüksek miktarda hidrojen ve su bileşenleri keşfetti.

Danimarka Teknik Üniversitesinden Estrid Naver ve ekibinin, ileri teknoloji cihazlarını kullanarak "Black Beauty" aldı Mars gök taşına zarar vermeden içini görüntülemeyi başardığı bildirildi.

4,48 milyar yaşındaki taşın içinde, "H-Fe-ox"adı verilen küçük kaya parçacıkları bulundu. Numunenin yalnızca yüzde 0,4’ünü oluşturan bu küçük alanların, taşın toplam su içeriğinin yüzde 11’ini barındırdığı ortaya çıktı. Bu buluşun, Mars'ın bir dönem suya sahip olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Uzmanlar, bu temassız tarama yöntemini gelecekte Mars'tan Dünya'ya getirilmesi planlanan numuneler üzerinde kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.