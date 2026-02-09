SOHR: Haseke ve Kobani'de yaklaşık 230 bin öğrenci eğitimden mahrum bırakıldı

4 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Haseke ve Kobani'deki okulların mülteci kamplarına dönüştürülmesi nedeniyle yaklaşık 230 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakıldığı konusunda uyardı.

SOHR, özellikle Haseke ve Kobani'deki eğitim durumuna ilişkin bir rapor yayımlayarak "eğitimsel ve insani bir felaket" uyarısında bulundu.

Rapora göre mülteci durumuna çözüm bulunamaması ve okulların mülteci kamplarına dönüştürülmesi nedeniyle 230 binden fazla öğrenci derslere katılamadı.

Kobani'de yaklaşık 72 bin öğrenci, Haseke ve Kamışlo'da ise yaklaşık öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığı belirtildi.

SOHR, bu verileri uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) sunarak, 230 bin çocuğun eğitimden yoksun kalmasının çocuk işçiliğinde artışa ve cehaletin yayılmasına yol açacağı konusunda uyardı.

Gözlemevi, tüm askeri tarafları yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve okullardan uzakta, yerinden edilmiş kişilere yer sağlamak için acilen harekete geçmeye çağırdı.