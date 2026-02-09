Türkiye Ticaret Bakanlığı: 7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

2 saat önce

Türkiye Ticaret Bakanlığı, ocak ayında 7 milyar 655 milyon lirayı bulan kaçak eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlıktan bugün (9 Şubat 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ocak ayında toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 706 milyon 689 bin liralık çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi ve yüklü tutarda uyuşturucu başta olmak üzere, akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş yelpazede kaçak eşya ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir."