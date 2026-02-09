Irak'ta 47 bin yabancı işçiye çalışma izni verildi

"Bir milyondan falza Iraklı genç işsiz"

1 saat önce

Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, ülkede yasal olarak bulunan yabancı işçi sayısını açıkladı; Gençler ise işsizlik konusunda giderek daha fazla endişeleniyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü Hasan Xewam, Irak'a yasal yollarla giriş yapan yabancı işçi sayısının 47 bine ulaştığını açıkladı.

Irak'ta bir milyondan fazla Iraklı gencin işsiz olduğunu dile getiren Sözcü Xewam, Irak'a yasa dışı yollarla giren yabancı işçilerin sayısı konusunda kesin istatistiklere sahip olmadıklarını, ancak denetim ekiplerinin farklı sektörlerdeki iş yerlerini takip etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yabancı işçi istihdamı konusunda ise Hassan Xewam, Irak Çalışma ve İşleri Bakanlığının geçmişte tedbirleri sıkılaştırdığını, yabancı işçi çalıştırmak isteyen herhangi bir işverenin öncelikle Çalışma Dairesine kayıtlı Iraklı işçilere iş teklif etmesi gerektiğini açıkladı.