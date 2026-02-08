Süreç Komisyonunun ortak rapor yazım ekibi 6. kez toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yazım ekibinin 6'ncı toplantısının 11 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Komisyonun son toplantısı olması beklenen 6'ncı toplantıda, rapora nihai şekli verilecek.
Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
Yazım ekibinin hazırlayacağı rapor, önce Komisyon üyelerine, ardından Meclise sunulacak.