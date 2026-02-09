Fesla Yusuf: ENKS, Kürtlerin taleplerini iletmek için Şam'a gitti

2 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Fesla Yusuf, Kürt bölgesini savaş ve yerinden edilmeden koruyan her türlü anlaşmayı desteklediklerini ve amaçlarının Kürtlerin haklarını yeni Suriye anayasasına dahil etmek olduğunu vurguladı.

Kurdistan24 haber bültenine konuk olan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Fesla Yusuf, Rojava ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

ENKS'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki anlaşmanın doğrudan tarafı olmamasına rağmen, bu adımı önemli ve gerekli gördüklerini belirten Fesla Yusuf, şunları kaydetti:

Bu anlaşma, bölgemizi savaştan, yıkımdan ve yerinden edilmeden korumak için önemlidir. Yeni bir savaşın çıkması durumunda, halkımızın varlığı için bir tehdit oluşturacağını gördük. Bu nedenle, ENKS olarak bu anlaşmayı destekliyoruz ve bu adımın kalıcı bir siyasi sürece dönüştürülmesini istiyoruz."

Yusuf ayrıca, ENKS heyetinin müzakereci taraf olarak değil, Kürtlerin taleplerini iletmek için Şam'a gittiğini söyledi.

ENKS'li Yusuf, 13 Sayılı Suriye Cumhurbaşkanlığı Kararı'na atıfta bulunarak bunun iyi bir adım olduğunu, ancak yeterli olmadığını, düzeltilmesi ve Suriye anayasasına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Fesla Yusuf, idari ve bakanlık pozisyonları alma sorusuna ilişkin olarak, Kürtlerin Suriye toplumunun bir parçası olduğunu ve ülkenin yönetiminde rol alma, sorumluluk üstlenme ve devlet kurumlarında profesyonel pozisyonlar alma hakkına sahip olduklarını kaydetti.

Son olarak Yusuf, ENKS'nin gelecekteki Suriye'de Kürt halkının meşru haklarını güvence altına almak için diplomatik ve siyasi çabalarına devam edeceğini vurguladı.