BCF: Rojava'ya 367 tır yardım ulaştırıldı

1 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Batı Kürdistan'daki (Rojava) faaliyetlerine ilişkin güncel istatistikleri yayınladı.

BCF tarafından bugün (9 Şubat 2026 Pazartesi) yayımlanan raporda, yardım sürecinin başlangıcından 8 Şubat'a kadar olan istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre BCF şu ana kadar Rojava’ya 367 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Dağıtım ve ulaştırma süreçlerinde toplam 630 personel ve işçi görev aldı.

Sıcak yemek projesi kapsamında hazırlanan 89 bin 670 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardımlaran 15 bin 195 aile yararlandığı belirtildi.

Vakıf, toplam 332 bin 432 litre yakıt dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yardım 6 bin 64 aileye dağıtıldı

Öte yandan BCF’ye bağlı sağlık ekipleri, 7 bin 952 kişiye tıbbi hizmet sundu. Şu ana kadar 906 işçi istihdam edildi.