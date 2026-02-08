Irak, ABD'ye en çok petrol ihraç eden üçüncü ülke

6 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın ABD'ye petrol ihracatının geçen hafta arttığını duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre geçen hafta 9 ülkeden günlük 5 milyon 600 bin varil petrol ithal edildi.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 83 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 242 bin varil artışla 326 bin varile yükseldi.

Kanada, ABD'ye günlük 3 milyon 731 bin varil ihraç ederken, onu 437 bin varil ile Suudi Arabistan ve 311 bin varil ile Meksika takip etti.

Brezilya, Nijerya, Venezuela, Libya ve Kolombiya bunları sırayla takip ederken, Ekvador'un ABD'ye ihracatı geçen hafta sıfır oldu.